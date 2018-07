Gareca não exige e nem aceita imposição de reforços no Palmeiras

O técnico Ricardo Gareca vai, aos poucos, mostrando sua personalidade no Palmeiras. O treinador deixou claro nesta sexta-feira, que participa de indicações de reforços, mas não faz exigências. Por outro lado, também não aceita que algum reforço seja colocado a contragosto no elenco.

"Eu não imponho nada à diretoria, só dou opinião, mas não exijo nada e não gosto que imponham as coisas. Tem que ser algo combinado e que esteja bom para os dois lados", disse o treinador, que citou um meia da base para demonstrar que gosta de olhar atentamente para todas as opções que tem em mãos. "Agora estou vendo o Gabriel Jesus, de 17 anos. É um garoto da base, que veio trabalhar com a gente e temos que dar tempo para ele", explicou.

O treinador fez questão de negar que tivesse vetado a contratação do atacante Willian José. "Não conhecia o Willian José. Me falaram dele, me deram boas recordações, mas desconheço o que passou. Eu não participei de nada", disse. O atacante não acertou por questões financeiras pendentes entre os empresários do jogador e o Palmeiras.

Quem está chegando é o atacante Jonathan Cristaldo. O argentino de 25 anos é mais um argentino indicado por Gareca e, se for aprovado nos exames médicos, pode assinar contrato e ser anunciado ainda nesta sexta-feira.