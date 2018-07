Gareca não revela escalação e faz mistério no Palmeiras

O técnico Ricardo Gareca comandou um treinamento na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e não quis dar pistas do time do Palmeiras que faz o clássico com o Corinthians, domingo, no Itaquerão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador garante que ainda tem dúvidas na formação, já que, após três partidas fazendo testes, ele conta com diversas opções para definir os titulares.

Nem mesmo a formação tática ele tem definida. A tendência é que ele mantenha o time no esquema 4-3-3, mas existe a possibilidade dele montar um time mais cauteloso, armado no 4-4-2. "Agora ainda não temos o time. Amanhã (sábado) é possível que confirme a escalação. Para jogar com três atacantes, vou ver como se recuperam os jogadores", disse o treinador.

Quem pode fazer a diferença é Marcelo Oliveira. O fato de o jogador atuar em várias posições, cria diversas opções. "Vou resolver, mas tenho que resolver no futuro. Ele pode jogar em todas as posições. É importante para ter tranquilidade em que posição ele vai jogar", explicou Gareca.

Marcelo Oliveira pode jogar na zaga, como lateral-esquerdo e volante. Existem oito jogadores que têm presença confirmada no jogo: Fábio, Wendel, Tobio, Marcelo Oliveira, Renato, Wesley, Felipe Menezes e Mouche. Os demais brigam por posições.