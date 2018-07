Gareca pede para torcida do Palmeiras não perder a fé

O técnico Ricardo Gareca não minimizou a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre a Fiorentina, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, pelo torneio amistoso Copa EuroAmericana, mas não escondeu que a sua preocupação é em recuperar o time no Campeonato Brasileiro. Por isso, já pediu o apoio do torcedor no jogo de domingo contra o Bahia, no Pacaembu, esperando que os fãs não percam a fé no time.

"Levantar um troféu é sempre importante. Ganhar é bom, mas, para nós, é importante ganharmos domingo. A torcida segue nos apoiando e acreditando em nós. Queremos dar alegrias para a torcida, e espero que a torcida não perca a fé na gente, pois daremos alegrias a ela", disse.

Com cinco derrotas e um empate nas ultimas seis rodadas no Brasileirão, o Palmeiras caiu para o 12º lugar, com apenas 13 pontos. Em busca da reabilitação, Gareca preferiu poupar Wendel, Felipe Menezes, Renato, Tobio, Mouche e Henrique diante da Fiorentina. "Agora, o mais importante é o Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil na próxima semana. Temos de fazer um bom jogo no domingo, mas sabemos que o Bahia é um time difícil, que trocou o treinador agora", afirmou.

Os desfalques permitiu que Gareca observasse jogadores pouco aproveitados. Além disso, ele fez cinco alterações no Palmeiras, com as entradas de Bernardo, Mazinho, Patrick Vieira, Léo Cunha, e Victorino. E o treinador fez uma avaliação positiva da partida. "O Palmeiras jogou bem, mas sabemos que temos de melhorar muito. Foi importante para os jogadores que não vinham atuando. Estou muito contente porque ganhamos", comentou.