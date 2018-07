Gareca promove oito mudanças no Palmeiras para pegar o Avaí

Em seu terceiro jogo como técnico do Palmeiras, o argentino Ricardo Gareca fará mais uma vez muitas mudanças na formação. E contra o Avaí, em Florianópolis, pela terceira fase da Copa do Brasil, ele chegará à marca de 20 jogadores usados como titulares.

Ele está utilizando as partidas para conhecer melhor o elenco e saber como cada jogador se comporta num jogo oficial. Durante o recesso do Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, ele viu os atletas em ação nos treinos e em jogos-treino contra adversários de pouca expressão. Agora, com partidas para valer, está à procura da escalação ideal e também do sistema tático mais adequado ao elenco que tem em mãos: 4-4-2 ou 4-3-3.

Em relação à equipe que começou jogando contra o Cruzeiro - e que tinha cinco mudanças em comparação com a partida contra o Santos na Vila Belmiro -, o treinador fará oito alterações. E uma das novidades será um jogador que ainda não defendeu o time este ano: o lateral-direito Weldinho, que voltou de empréstimo ao Sporting de Lisboa. Também entrarão no time Wellington, Marcelo Oliveira, Victor Luís, Josimar, Wesley, Felipe Menezes e o argentino Mouche - que fez sua estreia domingo ao entrar no meio do segundo tempo.

Além de querer observar outros jogadores, Gareca mexeu no time para poupar alguns que pretende colocar em campo no clássico de domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Encaixam-se nessa situação o lateral Wendel, o zagueiro Tobio, o volante Renato e o atacante Diogo. Nenhum deles viajou com o grupo, assim como Lúcio - vetado por causa de uma fratura na face sofrida no finalzinho do jogo contra o Cruzeiro e que é dúvida para o clássico.

MOTIVAÇÃO

A meta é trazer um bom resultado na mala para a decisão da vaga, dia 6 de agosto. Com Mouche, Leandro e Henrique na frente, o plano é fazer pelo menos um gol fora de casa. E gol tem sido um artigo raro no Palmeiras, que balançou a rede apenas uma vez nas últimas cinco partidas - quatro derrotas e um empate sem gols.

Felipe Menezes está muito animado com a chance de começar a partida, e acha que a chegada de Gareca pode lhe dar mais espaço no elenco. "Tenho tentado mostrar meu trabalho nos treinamentos e agora vou fazer de tudo nesse jogo. É um treinador novo, e vou procurar agradar para me manter entre os titulares na próxima partida." O Avaí venceu suas últimas três partidas na Série B.

AVAÍ x PALMEIRAS

AVAÍ - Vágner; Marrone, Antônio Carlos, Pablo e Eltinho; Eduardo Costa, Eduardo Neto, Cleber Santana; Marquinhos; Anderson Lopes e Paulo Sérgio. Técnico: Geninho.

PALMEIRAS - Fábio; Weldinho, Wellington, Marcelo Oliveira e Victor Luís; Josimar, Wesley e Felipe Menezes; Leandro, Mouche e Henrique. Técnico: Ricardo Gareca.

Árbitro - Wagner Reway (MT)

Local - Estádio da Ressacada

Horário - 19h30

Na TV - ESPN Brasil e SporTV