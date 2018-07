Gareca quer ver Palmeiras protagonista no clássico

O técnico Ricardo Gareca não quis confirmar a escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians, domingo, no Itaquerão, mas ele prometeu, durante a entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, que a sua equipe vai para cima do rival no clássico e não sentirá a pressão da torcida adversária.

"O Palmeiras tem que ser protagonista, mesmo no estádio do Corinthians. Essa é a mentalidade que quero e vou cobrar. Tenho fé no meu trabalho e nos meus jogadores sempre", disse o treinador argentino.

Gareca faz questão de destacar as virtudes de Mano Menezes no comando corintiano. "O Corinthians é forte em todas as suas linhas, é bem organizado. O Mano Menezes é um treinador muito tático, muito responsável, seu time tem muita disciplina e é muito agressivo. Mas o Palmeiras também é forte em todos os setores", assegurou.

No clássico deste domingo, o treinador argentino fará o quarto jogo no comando do Palmeiras. Até agora, foram duas derrotas e uma vitória.