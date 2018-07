Gareca relaciona garoto de 17 anos para jogo do Palmeiras na quarta

O garoto Gabriel Fernando, do Palmeiras Sub-17, vai ter a chance nesta quarta-feira de se juntar ao elenco principal do time, comandado pelo argentino Ricardo Gareca, um dos primeiros da comissão técnica a se entusiasmar com o garoto. Gabriel passa um período treinando com a equipe na Academia, na Barra Funda, privilégio dado a bem poucos meninos da base. Acostumado a atuar pelo campo todo, o atacante também gosta de correr pela esquerda. Chuta com os dois pés e tem nas arrancadas uma de suas características.

Gareca relacionou Gabriel de Jesus para o jogo desta quarta com o Atlético-MG, o primeiro da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. A intenção do treinador, além de ver como o menino se comporta em partidas de gente grande, é poupar alguns jogadores pensando na recuperação do time no Brasileirão. Gabriel tem 17 anos. Para Gareca, ele mostrou muita habilidade "Há a possibilidade de ele trabalhar com a gente, mas tem de dar tempo."

O fato de encontrar um garoto para atuar entre os profissionais também demonstra a disposição de Gareca de trabalhar com a base. O presidente Paulo Nobre já disse algumas vezes que a formação de jogadores continua sendo o melhor negócio para os clubes de futebol do Brasil. É claro que atuar entre meninos de sua idade é uma coisa e jogar entre os 'marmanjos' é outra. Por isso que Gareca disse ser preciso dar tempo ao tempo.

O Estadão encontrou um vídeo de oito minutos no Youtube com algumas jogadas e gols de Gabriel de Jesus. O garoto chuta com os dois pés, tem habilidade e arranque. E, o principal, gosta de balançar as redes.