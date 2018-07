Gareca tem atuação discreta na estreia no Palmeiras

Em sua estreia no Palmeiras, o argentino Ricardo Gareca já mostrou ao torcedor o seu estilo de comandar o time. No clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, o técnico teve um atuação discreta no banco de reservas da Vila Belmiro, durante a derrota por 2 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Mesmo vestido com o uniforme do clube, ele se mostrou muito bem alinhado para os padrões do futebol brasileiro - calça azul escuro, camisa azul clara e um moletom por cima do pescoço, como um xale. No banco, nada de apenas assistir ao jogo. Gareca levantou-se e voltou a se sentar seguidamente durante os 90 minutos, dando mostras de como pretende levar o time a subir na tabela do campeonato.

Logo que entrou em campo, o treinador mudou uma "regra" do futebol brasileiro: nada de entrevistas antes de a bola começar a rolar. O argentino ganhou um abraço afetuoso do adversário Oswaldo de Oliveira, depois cumprimentou a torcida do clube atrás de um dos gols da Vila Belmiro.

Assim que o árbitro Raphael Claus autorizou o início do jogo, Gareca foi para o banco. Mas não ficou sentado por muito tempo. Logo que o Santos começou a explorar os mesmos defeitos que o Palmeiras já tinha na época de Gilson Kleina, o treinador argentino se mostrou impaciente.

A cada erro de passe de Josimar ou a cada bola que o Santos colocava nas costas de Marcelo Oliveira (que jogou como lateral-esquerdo), Gareca tentava corrigir as falhas falando baixo. Quando o time tentava criar algo no ataque, ele saía do banco. Conversou um pouco com Bruno César, orientou Diogo, mas pouca coisa deu certo para o argentino na primeira etapa.

No segundo tempo, Gareca mudou o estilo. Não de jogo, mas, sim, o de seu casaco. Saiu o moletom azul claro e entrou o bonito agasalho azul escuro, com letras na cor dourada. Nos 45 minutos finais, o argentino ficou mais no banco, mas está enganado quem pensa que ele assistiu à derrota quieto.

Tentando uma reação palmeirense, o treinador mandou a campo o paraguaio Mendieta e dois jogadores recém-saídos da base, o atacante Érik e o meia Eduardo Júnior. O time melhorou, levando um pouco mais perigo ao gol de Aranha. Mas, assim que saiu o segundo gol santista, Gareca parece ter emudecido. Do banco, assistiu jovens promessas e antigas realidades tentando resolver.

Ao fim do jogo, sem esboçar muitas reações, deixou o gramado em silêncio, pensativo. O revés logo em sua primeira partida não pode deixar em branco uma das suas principais características: a de apostar na base. Foi assim que Gareca conquistou inúmeros títulos no Vélez Sarsfield. Mas, pelo que parece, no Palmeiras ele terá mais trabalho para atingir esse objetivo.