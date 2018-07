Gareca usa a partida diante da Fiorentina para espantar a má fase

"É um compromisso internacional e temos de jogar com seriedade. Viemos de uma derrota no clássico (2 a 0 para o Corinthians) e a torcida não deve estar contente, por isso seria bom ganhar", disse o treinador do Palmeiras, em evento de apresentação do duelo com a Fiorentina, realizado nesta terça-feira em São Paulo.

O jogo entre Palmeiras e Fiorentina faz parte das comemorações do centenário palmeirense e é válido pela Copa EuroAmericana, que coloca frente a frente equipes europeias e americanas. Também estará em jogo a Taça Júlio Botelho, iniciativa do Palmeiras em homenagem ao ex-jogador que atuou nos dois clubes.

Apesar da má fase do Palmeiras, mais de 16 mil ingressos foram vendidos até o inicio da tarde desta terça-feira. E o torcedor palmeirense deve ver algumas novidades em campo, como o meia argentino Agustín Allione, que chegou ao clube na segunda e tem chance de estrear.

"O Palmeiras vem de um jogo importante contra o Corinthians e temos de avaliar a recuperação do atletas. Vamos levar a campo o que tivermos de melhor, mas alguns atletas que não estão sendo aproveitados podem jogar", disse Gareca.

Para o técnico da Fiorentina, Vincenzo Montella, o duelo no Pacaembu ajudará a preparar a sua equipe para a temporada europeia que começa no próximo mês. "É uma experiência muito importante para a preparação do nosso campeonato. O futebol sul-americano é diferente do nosso e tudo isso serve de experiência para levaremos para casa", disse.

Em turnê pela América do Sul, a Fiorentina já derrotou o Estudiantes por 1 a 0, no último sábado, na Argentina, com gol do atacante alemão Mario Gomez. E, também pela Copa EuroAmericana, ainda jogará contra o Universitario, sábado, no Peru.