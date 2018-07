Gareth Bale continua sem treinar e ainda é dúvida no Real Madrid

MADRI - O galês Gareth Bale voltou a ficar fora do treino de campo com os companheiros do Real Madrid nesta sexta-feira. Em recuperação das dores musculares na perna esquerda, ele fez apenas exercícios físicos no ginásio do CT do clube e ainda é dúvida para o jogo deste domingo, contra o Athletic Bilbao, pela 22.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Responsável pela segunda maior transferência da história do futebol mundial - foi do Tottenham para o Real em agosto passado por 92 milhões de euros -, Bale já ficou fora do jogo de terça-feira, quando a equipe de Madri derrotou o Espanyol por 1 a 0 pela Copa do Rei. Mas o técnico Carlo Ancelotti promete esperar a recuperação até o último momento para poder contar com ele diante do Athletic Bilbao.

O jogo deste domingo em Bilbao é muito importante para o Real. Diante de um adversário complicado, principalmente quando joga em casa, o time de Madri precisa da vitória para continuar a perseguição aos líderes do Campeonato Espanhol. Está hoje em terceiro lugar, apenas um ponto atrás do líder Barcelona e do segundo colocado Atlético de Madrid.