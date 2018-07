Gareth Bale declara amor ao Real Madrid e descarta deixar o clube

Não vai ser fácil tirar Gareth Bale do Real Madrid. Depois de Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, declarar que não recebeu ofertas e não pretende negociar o jogador na próxima janela de transferências, o próprio galês expressou o seu desejo de permanecer no time, apesar dos rumores de que o Manchester United estaria interessado em contratá-lo, declarando seu amor ao Real Madrid.

"Ir para o Manchester United? Estou muito feliz em Madri, uma cidade, um clima e um clube que eu amo", disse à TV Dubai. "Meu contrato termina em 2019 e eu poderia assinar uma renovação. Estou muito feliz em Madri e espero ganhar muitos mais títulos no futuro", completou.

Contratado pelo Real Madrid antes do início da temporada 2013/2014 do futebol europeu em uma transação milionária envolvendo o Tottenham, Bale conquistou o título da última edição da Liga dos Campeões e vem sendo uma peça fundamental do time espanhol, que venceu os últimos 22 jogos por competições oficiais. E o jogador galês fez um balanço positivo da sua passagem pelo clube.

"Tem sido um ano fantástico para mim. Eu queria vir para o Real Madrid para ganhar títulos e trabalhar ao lado dos melhores jogadores e isso é exatamente o que eu fiz em um único ano. Espero que possamos continuar a melhorar, ganhando mais títulos e que eu possa continuar dando tudo de mim", afirmou.

Nesta temporada, Bale vem formando um trio ofensivo poderoso com Karin Benzema e Cristiano Ronaldo. E o galês não economizou nos elogios ao comentar a parceria, especialmente com o atacante português.

"Ele (Cristiano Ronaldo) é um jogador impressionante. Todo mundo sabe como ele é - é ótimo estar jogando ao seu lado, o que ele faz para que a equipe possa continuar vencendo e melhorar é fantástico", disse. "Os atacantes que temos são muito bons. Nós três realmente gostamos de jogar juntos", acrescentou Bale.