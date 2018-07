Gareth Bale desfalca País de Gales em amistoso contra a Holanda

CARDIFF - Um dos maiores astros do futebol atual, que assim como o sueco Ibrahimovic não estará na Copa do Mundo, Gareth Bale irá desfalcar País de Gales no amistoso diante da Holanda, no próximo dia 4 de junho, em Amsterdã. O confronto servirá de preparação para os atuais vice-campeões mundiais e a estrela galesa não estará em campo por causa de uma lesão muscular na perna.

Bale esteve em ação pela última vez no sábado, quando marcou um gol na prorrogação do jogo no qual o Real Madrid goleou o Atlético de Madrid por 4 a 1, em Lisboa, e conquistou o seu décimo título da Liga dos Campeões da Europa.

Por meio de um comunicado divulgado nesta terça-feira, a Federação Galesa de Futebol disse que as dores musculares estão incomodando o jogador "há algumas semanas" e informou que George Williams, do Fulham, foi convocado para ocupar o lugar aberto pelo atleta mais badalado da seleção do país.

País de Gales não teve sucesso nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, enquanto a Holanda assegurou lugar em mais um Mundial, no qual irá estrear contra a Espanha, em 13 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em seguida, os holandeses terão pela frente a Austrália no dia 18, no Beira-Rio, em Porto Alegre, antes de fecharem a primeira fase da competição diante do Chile, no dia 23, na Arena Corinthians, em São Paulo.