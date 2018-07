Gareth Bale marca na estreia, mas Real Madrid só empata em Villarreal

VILLAREAL - Depois de custar mais de 90 milhões de euros, Gareth Bale estreou com a camisa do Real Madrid neste sábado, marcando um gol. Mas o Villarreal mostrou por que é a sensação deste início de Campeonato Espanhol, fez um jogo parelho em casa contra os galácticos de Madri, e buscou o empate em 2 a 2, pela quarta rodada. Desta forma, o Real Madrid perde seus primeiros pontos e já aparece atrás de Barcelona e Atlético de Madrid na classificação. Seus dois rivais têm 12 pontos (campanha 100%), enquanto o Real soma 10, em quarto, atrás do Villarreal, que tem a mesma pontuação, mas fica na frente pelo saldo de gols.

Ancelotti já havia antecipado que Bale jogaria contra o Villarreal, deixando a dúvida apenas se o galês seria titular, que foi o que aconteceu, com o reforço atuando pela direita, com Isco centralizado, Cristiano Ronaldo pela esquerda Benzema como centroavante. O jogo começou com boas chances dos dois lados, mas quem aproveitou primeiro foi o Villarreal, com Cani, que abriu o placar aos 20 minutos. O empate veio com Bale. Aos 40, Carvajal recebeu de Modric, levantou a cabeça e cruzou para o galês, que se antecipou à marcação e escorou.

A virada veio no segundo tempo, logo depois que Bale deu lugar a Di Maria. Aos 19, Benzema chutou, Ansejo deu rebote, e Cristiano Ronaldo tentou na sobra. A bola ainda bateu num zagueiro e no próprio português antes de entrar, num lance de sorte. Mas pouco depois, aos 24, o Villarreal empataria. Cani bateu forte, Diego López fez defesa parcial, mas Giovani dos Santos marcou no rebote.