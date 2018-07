Gareth Bale se machuca e desfalca Real na goleada de 4 a 1 sobre o Getafe

O atacante Gareth Bale ficou fora da partida contra o Getafe, neste domingo, no Santiago Bernabeu. O galês se machucou momentos antes do jogo, enquanto fazia o aquecimento. Ele sentiu dores na perna esquerda. Após ser atendido pelos médicos do Real Madrid, se retirou para o vestiário. O espanhol Isco entrou em seu lugar.

Durante a semana, Bale foi anunciado como titular para essa partida. Com a contusão, o jogador Rafael Varane, que havia ficado fora da lista do jogo, fui convocado para o banco de reservas, assumindo a vaga deixada pelo galês.

Os madridistas venceram por 4 a 1, mesmo sem Bale, uma das principais contratações para a temporada. Com destaque para a atuação do português Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols. O meia Isco e o zagueiro Pepe completaram a goleada.

O Real Madrid foi a campo com a seguinte formação: Diego López; Carvajal, Pepe, Nacho, Arbeloa; Khedira, Illarramendi, Isco; Di María, Cristiano Ronaldo e Benzema.