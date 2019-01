Gareth Bale sofre lesão e vira desfalque no Real Madrid

O Real Madrid terá uma importante baixa pelas próximas semanas. O atacante Gareth Bale, decisivo na equipe nos últimos jogos, sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda, segundo informou o clube espanhol neste sábado.

"Depois dos exames realizados hoje [sábado] em Gareth Bale pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticado uma lesão de grau um na panturrilha esquerda. Aguardamos a evolução do caso", informou o clube madrilenho, em comunicado.

O Real não informou o tempo de recuperação, mas a imprensa espanhola especula que o jogador galês fique afastado dos gramados por até três semanas. A panturrilha tem se tornado o ponto fraco de Bale, que sofreu lesão no local pela oitava vez na perna esquerda.

Grande destaque do Real no Mundial de Clubes da Fifa, no qual o time espanhol se sagrou tricampeão, Bale se machucou na primeira partida do time neste ano. Na quinta-feira, dia 3, o Real empatou com o Villarreal por 2 a 2, fora de casa, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Bale deve desfalcar o Real em ao menos três partidas: contra a Real Sociedad, neste domingo, pelo Espanhol; contra o Leganés, na próxima quarta, pela Copa do Rei; e contra o Betis, pelo Espanhol no dia 13, domingo que vem. Ele deve voltar ao time no dia 19, contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol.