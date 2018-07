Gareth Bale vai desfalcar o Real Madrid na Copa do Rei

MADRI - O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta terça-feira que Gareth Bale vai desfalcar o Real Madrid no confronto da Copa do Rei contra o modesto Olímpic de Xátiva, quarta, pela Copa do Rei. O jogador galês sofreu um choque no último treino da equipe e será poupado por precaução.

O Real Madrid vai entrar em campo no Santiago Bernabéu precisando de uma vitória, uma vez que empatou sem gols na casa do adversário, na partida de ida. A equipe titular já foi confirmada por Ancelotti com: Casillas; Carvaja, Pepe, Nacho e Arbeloa; Illarramendi, Casemiro e Isco; Jesé, Morata e Di Maria.

Ainda segundo o treinador, Sergio Ramos será outro que será preservado para poder entrar em campo no fim de semana contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Já Xavi Alonso ficará no banco de reservas.

Quatro anos atrás, nesta mesma fase da competição, prévia às oitavas de final, o Real Madrid foi eliminado pelo Alcorón, que assim como o Olímpic disputava, na época, a terceira divisão espanhola. Ancelotti nem quis falar do risco de repetir o vexame.

"Sei muito bem o que o é o ''Alcorconazo''. Não preciso falar disso. Precisamos continuar na Copa do Rei porque é uma competição importante. Em Xativa enfrentamos uma equipe muito boa. Defenderam e virão com o mesmo plano, com motivação", comentou o treinador.