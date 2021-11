Gareth Southgate renova contrato e vai ser técnico da Inglaterra até fim de 2024

O técnico Gareth Southgate acertou a prorrogação de contrato com a federação inglesa até 2024 e vai ganhar mais de sete milhões de euros por ano, o dobro do valor do contrato anterior, para continuar no comando da seleção da Inglaterra.

Com o novo compromisso, Southgate, de 51 anos, vai continuar no comando da seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar ano que vem e na Eurocopa de 2024.

"Estou muito satisfeito por termos chegado a um acordo. Continua sendo um privilégio incrível liderar esta equipe. Quero aproveitar para agradecer ao Mark (diretor desportivo), John (McDermott) e à direção por todo o apoio e, claro, aos jogadores pelo árduo trabalho. Temos uma grande oportunidade pela frente e sei que os torcedores estão entusiasmados com o que esta seleção pode alcançar no futuro", disse o treinador.

Além do treinador, Steve Holland, assistente técnico, também ampliou seu vínculo. Southgate vai em busca de seu primeiro título na carreira e tirar acabar com o jejum da Inglaterra, que não conquista uma taça desde o Mundial de 1966.

No cargo desde 2016, Southgate levou a seleção inglesa à semifinal da Copa do Mundo de 2018 e ao terceiro lugar da Liga das Nações da Uefa, antes de garantir o melhor desempenho da equipe masculina em 55 anos com a final do Eurocopa este ano.