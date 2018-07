Garota faz campanha após ser proibida de jogar torneio masculino de futebol

A pequena Laura Pigatin, de apenas 12 anos, foi uma das responsáveis por levar a equipe Adesm, clube de São Carlos, interior paulista, ao título municipal deste ano e, em seguida, recebeu a notícia de que estava proibida de participar da segunda fase da competição porque "o regulamento não previa que uma mulher pudesse jogar em um time de meninos", conta Anderson Dias, assessor de comunicação da secretaria de esporte.

No caso de Laura, foram dois anos seguidos vivendo o mesmo drama, até que a família resolveu usar as redes sociais para desabafar. "Foi muito difícil para ela aceitar essa situação, chegou a comentar certa vez que é melhor ser menino do que menina", conta Lauro Pigatin, o pai da garota. Em entrevista ao Estado, Lauro disse que "a secretaria promove campeonato feminino só no sub-17, então até a menina completar 16 anos não pode praticar futebol. Por isso que as meninas desistem, na verdade, nem começam, pois não tem como jogar. As poucas guerreiras que insistem, na maioria das vezes chegam aos 17 sem fundamentos, pois não participaram de campeonatos. Vivemos em uma época de inclusão e essa política é claramente de exclusão, um verdadeiro absurdo."

Na última sexta-feira (15), a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial uma retificação no regulamento do campeonato estadual de futebol, para que pudesse incluir a participação de meninas dentro da competição. A mudança ainda não é definitiva, a secretaria afirma que realizará um estudo em dezembro, para discutir a situação de incluir times mistos na competição.

Após a repercussão, a CBF convidou Laura para visitar a seleção brasileira feminina, que está em Itu, se preparando para disputar os Jogos Olímpicos do Rio. A garota, que sonha em um dia vestir a amarelinha da seleção, jogou bola com as meninas e ganhou um uniforme autografado, o pai, rindo conta que, "ela disse que vai emoldurar pra não estragar".

SANTISTA DE BERÇO

Laura está no sétimo ano do ensino fundamental, divide a sua vida entre os estudos e os gramados, a paixão pelo esporte começou no colégio, quando tinha 4 anos de idade resolveu que não queria frequentar as aulas de ballet, ela queria mesmo era entrar no ônibus dos meninos e jogar futebol com eles. A família e os professores acharam graça da situação, mas respeitaram sua vontade.

Enquanto algumas meninas tentavam acompanhar ela na equipe e logo desistiam, Laura continuava firme no meio dos garotos, que logo adotaram ela como o 'xodó' da equipe. Apresentando um bom futebol, a pequena já trilha uma carreira de sucesso, aos 12 anos, é titular do time Adesm, treina duas vezes por semana e já ganhou até um troféu de destaque em uma das competições que participou.

Além da seleção, um dos sonhos da jogadora é que ela possa um dia vestir a camisa do seu time do coração, Laura torce para o Santos, o pai conta que "quando era mais nova, ficava muito na casa dos avós maternos e o avô deu de presente um uniforme do São Paulo. Um dia, ela ficou nervosa porque o São Paulo perdeu de 3 a 0 para o Santos e pediu para eu comprar uma camisa do Santos para ela, pois agora ia torcer para a equipe de Neymar. Hoje até chora pelo time alvinegro.