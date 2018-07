Garoto de 14 anos morre durante teste na base do Vasco

RIO - O jovem Wendel, de 14 anos, que fazia teste na categoria sub-15 do Vasco, passou mal e morreu, na manhã desta quinta-feira, durante atividade no centro de treinamento das categorias de base do clube em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo as primeiras informações, não havia equipe médica acompanhando o treino dos jovens. O Vasco informou que vai se pronunciar ainda nesta quinta.

Após passar mal, o jovem, que veio de Minas Gerais para o período de testes, chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas já chegou morto à unidade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, onde está sendo periciado. Integrantes da diretoria do Vasco foram até a UPA.

Devido à morte do jovem, a entrevista coletiva sobre a despedida do ex-jogador Edmundo, marcada para esta quinta, foi adiada.