Garoto de 16 anos brilha em coletivo do Grêmio em Gramado O garoto Lincoln promete ser a grande revelação do ano no Grêmio. Aos 16 anos, ele já treinou como titular no coletivo de sexta-feira em Gramado (RS) e, neste sábado, mostrou por que vem recebendo a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari. Chamado ao time principal ainda no início do coletivo, comandou uma vitória por 5 a 0 sobre os reservas.