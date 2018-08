Garoto do Palmeiras leva bronca de Felipe Melo após dribles no treino

O lateral-direito Lucas Minele chamou a atenção no treino dos reservas do Palmeiras na tarde desta segunda-feira. Ele deu dois belos dribles - um em Artur, no estilo de Zinedine Zidane, e colocou a bola entre as pernas de Diogo Barbosa - na Academia de Futebol. O volante Felipe Melo repreendeu o garoto de 19 anos e disse que os dribles têm de ser dados sempre para a frente. "Tem que ser pra frente (o drible). Se for pra frente, você pode dar 10", disse Felipe Melo, cumprimentando o garoto.

Minutos depois, o volante deu um conselho a Lucas Minele pedindo que o passe seja dado sempre para a perna direita para ele ganhar tempo na hora do domínio. O garoto concordou. Já o auxiliar Paulo Turra chegou a gritar: “Não toma o drible, Artur".

Lucas Minele, pertencia ao Corinthians, e assinou contrato com o Palmeiras no ano passado. O vínculo é válido por três meses. Aos 19 anos, ele não fazia mais parte dos planos da comissão técnica corintiana depois de ter se recuperado de lesão. Com isso, firmou acordo para reforçar a equipe sub-20 palmeirense. Ele estava no clube rival desde 2007 e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada passada e chegou a ser convocado para a seleção brasileira da categoria.

Outros cinco jogadores do sub-20 treinaram com os profissionais: o zagueiro Mateus Barbosa, o volante Gabriel Furtado, o meia Hélio e os atacantes Gabriel Barbosa e Papagaio. Apenas os jogadores que não atuaram no triunfo do Vitória participaram do treinamento.

A equipe com colete foi formado por: Prass; Lucas Minelli, Nico Freire, Pedrão e Hélio; Gabriel Furtado, Vitinho e Papagaio. O time sem colete tinha Jailson, Mayke, Antônio Carlos, Dracena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Willian, Artur e Borja. Afastado por desconforto muscular, Jean fez trabalhos específicos no gramado. Nesta terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari terá todo o grupo à disposição para a partida contra o Botafogo, no Allianz Parque.