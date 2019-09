Garoto do time de Loco Abreu morre em campo e faz rodada no Uruguai ser cancelada

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta quinta-feira a suspensão das partidas do Campeonato Uruguaio marcadas para sábado e domingo. A decisão é para manifestar o luto e a tristeza do esporte local pela morte do Agustín Martínez, de 17 anos, que sofreu um enfarte enquanto disputava uma partida pelo time B do Boston River pela terceira divisão nacional.

Martínez disputava na tarde quarta-feira uma partida contra o Cerro, em Montevidéu, quando passou mal aos 30 minutos do primeiro tempo. Segundo o jornal uruguaio Ovación, após o desmaio, o jogador precisou esperar por 15 minutos até uma ambulância chegar ao campo e realizar o atendimento. Levado ao Hospital Pasteur, ele teve a morte confirmada no início da tarde desta quinta.

A AUF decidiu suspender a próxima rodada após conversar com os clubes participantes. A medida se estende ainda a outras competições organizadas pela entidade, como torneios amadores, feminino e de futsal. Em comunicado, a entidade demonstrou solidariedade ao clube, assim como aos familiares e do jogador.

O Boston River é um time pequeno de Montevidéu. Assim como outros clubes uruguaios, a diretoria utiliza os garotos da base para competições de divisões inferiores, como era o caso de Martínez. Já o elenco principal, por sua vez, disputa a elite nacional e tem como principal estrela o veterano atacante Loco Abreu. Aos 42 anos, ele tem dois gols em nove partidas disputadas na atual temporada.