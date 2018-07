Garoto escocês de 11 anos ganha prêmio de gol mais bonito do mês

O torcedor do Celtic Jay Beatty, de 11 anos, foi o grande vencedor do prêmio de gol mais bonito do mês de janeiro da Liga Escocesa, após converter uma cobrança pênalti durante o intervalo da partida do clube contra o Hamilton Academical.

Jay, que possui síndrome de Down, recebeu 97 por cento dos votos dos fãs após conquistar aplausos de torcedores dos dois times em uma viagem VIP para ver seu time ganhar por 2 x 0 do Hamilton, no dia 17 de janeiro.

O prêmio foi anunciado nesta sexta-feira pelo jogador favorito de Jay, o ex-atacante do Celtic Georgios Samaras.

"Meu amigo Jay, você e eu somos os mesmos agora, marcando gols. Estou feliz em anunciar que você ganhou o prêmio de gol do mês", disse o atacante grego em declaração.

O menino também conversou com os jogadores do Celtic no vestiário antes da partida.

"Jay ficou diante de 20 jogadores profissionais e falou sobre as últimas performances do time, e disse que eles precisavam melhorars. Parece que funcionou", disse seu pai, Martin, à BBC.