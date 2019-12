Garoto Gabriel Pec comemora atuação no Vasco; Werley reclama do VAR

Os jogadores do Vasco tinham motivos de sobra para deixar o campo reclamando do VAR após o empate por 1 a 1 contra o Bahia, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o resultado, conquistado na parte final do jogo, acabou mudando o clima e transformou o garoto Gabriel Pec, de 18 anos, no herói da noite.

"O Vasco é um time que nunca desiste, por isso é conhecido como o time da virada. Não deu para virar, mas fizemos um bom jogo e merecemos o empate" disse o garoto, que fez a jogada e deu a assistência para o gol de Marrony, aos 39 minutos do segundo tempo. Após o gol, ele comemorou com os jogadores reservas. "Foi uma emoção muito grande" concluiu.

O goleiro Fernando Miguel elogiou o desempenho dos jovens jogadores do Vasco. "Os garotos estão entrando bem e provando que são o futuro do time. Temos o Pec, o Richard, o Talles Magno, enfim, a meninada é boa de bola. É só ganhar chance de jogar e se firmar", afirmou o experiente goleiro.

O zagueiro Werley foi quem mais reclamou do pênalti marcado contra o time ainda no primeiro tempo, que resultou na expulsão do também zagueiro Ricardo Graça. "O Gilberto abaixou a cabeça no lance e o Ricardo estava de costas, então nem viu a chegada do cara. Tanto que só pegou a bola", disse o jogador sobre o lance do gol marcado, de pênalti, por Gilberto somente após consulta ao VAR.

A respeito do pênalti a favor do Vasco, antes disso, e depois anulado pelo VAR, Werley procurou ser sincero. "Eu estava muito longe e confesso que não posso dizer se foi ou não. Mas o juiz estava em cima da jogada e marcou o pênalti com convicção. Então ele precisa assumir e não ir conferir o VAR e mudar de ideia. É preciso que o juiz assuma sua decisão", concluiu.