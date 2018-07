Garoto Geuvânio festeja novo contrato no Santos com dois gols

SANTOS - Geuvânio comemorou o novo contrato com dois gols. O atacante formado pelo Litoral FC, clube fundado por Pelé, com passagem pelo Jabaquara, foi o principal destaque entre os quatro atacantes que o Santos pôs em campo na goleada por 5 a 0 sobre o Bragantino, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, justificando o reconhecimento da direção santista, que quase triplicou o salário dele - passou de R$ 17 mil para R$ 50 mil. O novo compromisso vai terminar em dezembro de 2017 e o valor da multa rescisória não foi divulgada pelo Santos.

"Vou ensaiar dancinhas com Gabriel porque vamos fazer muitos gols", disse Geuvânio, que, com os dois marcados nesta quinta-feira, divide com Cícero e Gabriel a artilharia do time no Campeonato Paulista, com cinco gols cada um.

Thiago Ribeiro foi vetado, por precaução, pouco antes do jogo desta quinta. Ele sentiu um desconforto na coxa direita no treino da quarta-feira, mas mesmo assim se concentrou com os companheiros e até poderia jogar porque um exame de ressonância magnética não apontou lesão.

De acordo com os médicos santistas, Thiago Ribeiro teve uma mialgia e não será problema para o jogo contra o Mogi Mirim, na próxima quinta-feira, no Estádio Romildão, em Mogi Mirim.

O desfalque certo para o duelo será Mena, que foi convocado pela seleção chilena para o amistoso da próxima quarta-feira, contra a Alemanha, em Frankfurt. O substituto na equipe deverá ser Émerson Palmieri.