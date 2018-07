Garoto Maycon deixa Tite empolgado no Corinthians

Maycon deverá ser a grande novidade do Corinthians para o jogo contra o Capivariano, nesta quinta-feira, às 21h, no Itaquerão, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O volante foi um dos destaques da última Copa São Paulo de Futebol Junior, subiu para o time profissional e chamou atenção de Tite nos treinos.

"Ele está bem. O Tite está muito empolgado com ele, por isso vai ter a chance", elogiou o gerente de futebol Edu Gaspar.

Tite deve escalar um time misto para enfrentar Capivariano. A ideia do treinador é poupar alguns titulares para o clássico de domingo com o São Paulo e a estreia na Libertadores, dia 17, contra o Cobresal, no Chile.

Um desfalque certo é Elias. O volante sofreu uma pancada na perna esquerda no jogo contra o Osasco Audax e não participou dos últimos dois treinos da equipe. Também devem ficar de fora da partida diante do Capivariano Fagner, Yago, Bruno Henrique, Rodriguinho e Lucca.

Assim, o time titular deverá ser Cássio; Edilson, Felipe, Vilson e Uendel; Willians; Romero, Maycon, Guilherme e Marlone; Danilo.