Garoto que desenhou própria camisa ganha uniforme oficial do Fluminense

Torcedor do Fluminense, Raphael Magalhães viralizou no sábado ao improvisar uma camisa pintada à mão para acompanhar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca com o Flamengo. Nesta segunda-feira, o garoto de 5 anos foi convidado pelo clube, visitou o estádio das Laranjeiras e foi presenteado com o uniforme oficial.

Raphael foi recebido pelo presidente do clube, Mário Bittencourt, e, além da camisa, ganhou também um ano do plano Mascote do Sócio Futebol - modalidade exclusiva para crianças até 12 anos -, com direito a foto para a carteirinha feita na hora, já com o novo manto.

O garoto estava acompanhado dos pais, Zih e André Luis, e do irmão Thiago, de apenas um mês e que também recebeu o uniforme do Fluminense. Mas foi o padrinho Felipe, de 23 anos, quem mais se emocionou ao pisar em Laranjeiras.

Ele foi o responsável por influenciar o pequeno Raphael a torcer pelo Fluminense. Felipe foi quem levou o afilhado ao Maracanã pela primeira vez, na final da Taça Rio de 2018, quando o time tricolor bateu o Botafogo por 3 a 0 e conquistou o título.

"Meu irmão nunca foi muito ligado a futebol e eu sempre fui muito fanático. Então criamos essa relação. No sábado, fui com minha esposa e minha filha assistir ao jogo na casa deles, e estávamos os três com a camisa do Fluminense. Ele não tinha e quis pintar uma camisa branca. Depois que postamos nas redes sociais, gerou uma repercussão muito grande, que a gente não esperava", contou Felipe, em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Mais um pouquinho do Rapha pra vocês pic.twitter.com/sFF6rfPQxZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 17, 2021

Além de visitar a Sala de Troféus, Raphael também bateu uma bola no gramado das Laranjeiras. A felicidade do filho emocionou sua mãe. "A verdade é que eu ainda não sei explicar o que estou sentindo. Só tenho a agradecer ao Fluminense por essa oportunidade e pelos presentes aos meus filhos. Agora vai ser difícil fazer o Raphael tirar essa camisa. Vai querer usar até para dormir", afirmou Zih, segurando o pequeno Thiago, também devidamente uniformizado.