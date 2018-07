Garoto que morreu durante teste no Vasco é enterrado

O diretor das categorias de base do Vasco, Humberto Rocha, admitiu nesta sexta-feira que não havia médico no centro de treinamento do clube, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, durante o treino em que o jovem jogador morreu.

O caso está sendo investigado pela 50ª Delegacia de Polícia. Na próxima semana, vão ser ouvidos funcionários do CT das categorias de base do Vasco. E o resultado da necropsia feita no corpo do menino só deve ficar pronto em 30 dias.

O pai de Wendel, Antônio Carlos Venâncio, disse nesta sexta-feira não ter "nada a reclamar do Vasco". "O que a diretoria poderia fazer, fez, mas infelizmente não teve jeito", afirmou ele. O clube prometeu dar todo apoio à família do garoto.