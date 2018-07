Garoto resgatado pelo pai em briga vai ao treino do Palmeiras

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, no Allianz Parque. No mesmo palco do confronto válido pela sétima rodada do Brasileirão, a equipe do técnico Cuca treinou sob os olhares de um torcedores especial: Kaylon.

Ele é o garoto deficiente físico que saiu do Estádio Mané Garrincha, domingo, em Brasília, nos ombros de um pai inconformado, depois que a polícia lançou bombas de gás de pimenta para tentar contar um conflito entre torcedores de Palmeiras e Flamengo.

Após as imagens do pai - Fabiano - deixar chorando o estádio, carregando o filho deficiente no colo, a diretoria o Palmeiras procurou a família para tentar oferecer a eles um momento de felicidade com o clube. Vieram a São Paulo pai, mãe, filho e filha.

De acordo com o Palmeiras, os quatro acompanharam o treino deste sábado e interagiram com o elenco. Cuca entrou uniformes de jogo à família, enquanto Fernando Prass ofereceu a camisa que utilizou na atividade.

Fechado à imprensa, o treino serviu para Cuca ajeitar os últimos detalhes do time que vai pegar o Corinthians. O treinador tem a volta de Edu Dracena, recuperado de contusão, que é uma das opções para o lugar do suspenso Vítor Hugo. O experiente defensor, ex-Corinthians, não joga desde 6 de abril.

Outro que volta à lista de relacionados, após três partidas fora, é o lateral-esquerdo Egídio. No meio, o volante Rodrigo, contratado junto ao Goiás no início do ano, foi relacionado pela primeira vez. No total, são 24 os jogadores à disposição.

Além de Vítor Hugo, outra ausência é o atacante Lucas Barrios, que reclama de dores na panturrilha direita. Apesar de ter sido flagrado em exame antidoping, Alecsandro está disponível e deve jogar como titular.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS

GOLEIROS - Fernando Prass e Jailson.

ZAGUEIROS - Edu Dracena, Roger Carvalho e Thiago Martins.

LATERAIS - Zé Roberto, Egídio e Fabiano.

VOLANTES - Matheus Sales, Rodrigo, Jean e Thiago Santos.

MEIAS - Tchê Tchê, Fabrício, Cleiton Xavier, Vitinho e Moisés.

ATACANTES - Luan, Róger Guedes, Gabriel Jesus, Rafael Marques, Alecsandro, Dudu e Erik.