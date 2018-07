Garotos agitam treino do Palmeiras em preparação para clássico contra o Santos

Em preparação para o clássico contra o Santos na próxima quinta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras treinou nesta sexta. O destaque do dia ficou por conta de dois garotos da base. Um dentro de campo; outro fora.

Quem agitou o bastidor alviverde foi o meia Alan Guimarães, conhecido como Alanzinho. Um dos principais jogadores da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior e com passagens pelas seleções brasileiras inferiores, o atleta de 18 anos renovou o seu contrato com o clube até junho de 2023. A multa rescisória é estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 186,6 milhões).

Alanzinho já esteve entre os profissionais algumas vezes, mas ainda não teve sequência no time de cima. "Quero agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida e minha família por todo apoio. Contrato renovado com o Palmeiras até 2023", comemorou o meia nas redes sociais.

Já dentro do campo foi o jovem atacante Gabriel Barbosa que se destacou. O jogador de 19 anos foi a novidade no treinamento desta sexta-feira. Ele estava emprestado ao time sub-20 do SPAL, da primeira divisão da Itália, mas voltou em junho. Chegou a fica no banco de reservas em duas partidas da equipe profissional no Campeonato Italiano.

Com a ausência do atacante colombiano Miguel Borja, lesionado, o menino trabalhou com o restante do elenco na Academia de Futebol, em São Paulo. O atleta tem 1,95 metro, o que proporciona facilidade na jogada aérea. Mas também tem boa técnica e habilidade. Tem contrato com o Palmeiras até janeiro de 2020.

O grupo palmeirense se reapresenta na manhã deste sábado para mais uma etapa de treinamentos para a retomada do calendário brasileiro após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.