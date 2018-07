Garotos da base festejam chance no São Paulo

A reabilitação do São Paulo no Campeonato Brasileiro coincidiu com a entrada de alguns garotos da base no time, como David Neres e Pedro Bortoluzo. O primeiro virou titular rapidamente e o segundo tem entrado com frequência no time, provando que tem potencial para fazer o pivô no ataque. Outros, como Luiz Araújo e João Schmidt, já tinha um pouco mais de tempo no profissional.

"Fico feliz com este momento do time. Afastamos o clube da zona de rebaixamento e estamos mais confiantes agora", explicou Pedro. Ele chegou a ser titular do time, tirando a vaga de Chávez, e agora é suplente, mas tem entrado no time e conseguido ajudar seus companheiros. Foi assim na vitória de 4 a 0 sobre o Corinthians.

"Ficamos felizes pelo reconhecimento. Temos de continuar trabalhando e ajudando um ao outro para as coisas continuarem bem. O Ricardo Gomes é muito importante neste processo e só tenho de agradecer pela chance no profissional. Temos de honrar essa chance que ele está dando aos moleques da base”, continuou.

A diretoria fala abertamente que pretende contar com os jogadores da base na próxima temporada e outros talentos já estão sendo observados. A intenção é mesclar atletas com experiência com os garotos, dando chance para que apareçam. Na avaliação do clube, o foco é ter jogadores que demonstrem comprometimento com o São Paulo.