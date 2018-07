Garotos da base passam em teste no São Paulo

O São Paulo teve cinco jogadores formados no CT de Cotia em campo na goleada sobre o Corinthians. Rodrigo Caio, João Schmidt, Pedro, Luiz Araújo e David Neres tiveram atuação destacada no confronto do Morumbi, sendo que os dois últimos marcaram gols.

O fato mostra na prática um discurso do clube, que promete montar o elenco da próxima temporada dando mais espaço para os atletas formados na base. “Os meninos deram conta do recado. Em 2017, o São Paulo terá uma formação forte. Mas com os garotos, não sei quantos. Eles estarão aqui. David foi uma boa escolha e vai continuar. O Luiz é diferente, mas entrou bem, tem o Pedro também. E do que vi no sub-20, certamente outros vão buscar espaço. Planejamento é formar bem jogador”, disse Ricardo Gomes.

O treinador também comemorou a dispensa de David Neres da seleção brasileira sub-20. O jogador estava convocado para as partidas contra México, nos dias 11 e 13 de novembro.

O atleta não perderia nenhum jogo oficial do São Paulo neste período, mas o clube queria contar com ele na semana livre de treinamentos da parada do Brasileiro para a data Fifa. “Era importante porque ele acabou de subir, ainda precisa de um processo maior conosco. Não seria bom para ele viajar e voltar na véspera do jogo contra o Grêmio. Conversamos com o Micale e ele não colocou nenhum problema.”

Adeus. Kelvin foi substituído no primeiro tempo do clássico depois de sentir uma fisgada na coxa. Se não se recuperar, o jogador poderá ter feito seu último jogo pelo São Paulo, que não deve pagar o valor pedido pelo Porto por sua contratação.