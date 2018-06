Garotos da base que ingressaram no time profissional festejam chance no Santos

Recém-promovidos ao time profissional do Santos, o volante Guilherme Nunes e o meia Gabriel Calabres foram premiados pelo bom desempenho que exibiram na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, no qual ajudaram a equipe sub-20 alvinegra a alcançar as quartas de final na melhor campanha do time nos últimos quatro anos.

Integrados ao elenco principal no CT Rei Pelé, os dois jogadores agora festejam a oportunidade de poder mostrar serviço diariamente ao técnico Jair Ventura, que prepara a sua equipe para enfrentar a Ferroviária, neste sábado, às 16h30, em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

"É um momento muito bom, eu estava esperando por isso. Quero manter o foco e o trabalho para que tudo possa dar certo. Tento ficar o mais tranquilo possível, sem ansiedade. Tudo no tempo de Deus", afirmou Gabriel Calabres, autor de três gols e cinco assistências em sete jogos realizados na última Copinha, por meio de declarações reproduzidas nesta sexta-feira pelo site oficial do Santos.

Já Guilherme Nunes, que era o capitão da equipe sub-20 santista antes de ser alçado aos profissionais, prometeu se empenhar ao máximo para se destacar no time principal quando receber de Jair Ventura chances de atuar.

"O grupo me recebeu muito bem, já tinha treinado algumas vezes com esse elenco e já conhecia a molecada da base que está aqui. Me senti em casa. Graças a Deus, estou trabalhando forte para quando pintar uma oportunidade estar preparado. Não vai faltar vontade", enfatizou.