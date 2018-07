Garotos da base tentam aproveitar chance no Palmeiras

SÃO PAULO - Com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, os jogadores formados nas categorias de base devem ganhar mais espaço no Palmeiras. O técnico Gilson Kleina já começou a dar oportunidades para alguns deles, como fez com o volante João Denoni e o meia Patrick Vieira nas últimas rodadas do campeonato, mas promete testar outros garotos dessa nova geração palmeirense.

Lançados no time profissional durante o turbulento período da luta contra o rebaixamento, João Denoni e Patrick Vieira conseguiram se firmar rapidamente e já viraram peças de destaque no elenco palmeirense. Agora, outros jogadores da base, como o meia Bruno Dybal, o lateral Luís Felipe, o zagueiro Wellington e os atacantes Caio e Índio, esperam seguir o mesmo caminho.

"Sabia o quanto seria difícil, mas em nenhum momento senti a pressão. Entramos em um momento complicado, mas nunca deixamos de acreditar no nosso maior sonho, que era vestir a camisa do time profissional", diz João Denoni. "O sonho de todo garoto da base é subir para o principal, mas não basta apenas isso. Tem que chegar aqui e ir bem", completa Patrick Vieira.

Seguindo os conselhos de João Denoni e Patrick Vieira, os outros garotos garantem estar prontos para o desafio. "Nosso pensamento é de estar presente com o grupo e ajudar sempre. É ótimo ter o convívio com atletas mais experientes. Faltam apenas dois jogos para o término do ano, mas estamos dispostos a permanecer no grupo em 2013 independentemente de qualquer coisa", avisa Wellington.

Gilson Kleina deve aproveitar as duas últimas rodadas do Brasileirão para testar parte dos garotos da base - mesmo porque, tem inúmeros desfalques. Assim, o torcedor palmeirense que for ao Pacaembu no domingo, para ver o jogo contra o também rebaixado Atlético-GO, já poderá conhecer um pouco melhor alguns jogadores que são apostas do Palmeiras para a próxima temporada.