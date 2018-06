Garotos disputam vaga de Nenê, suspenso, no São Paulo contra o Inter

Sem Nenê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Diego Aguirre pode dar espaço para jovens atletas que tiveram poucas oportunidades até aqui no São Paulo. Nesta terça, o time joga em casa contra o Internacional, pela 10ª rodada do Brasileirão. Shaylon e Lucas Fernandes são os mais cotados para substituir o meia.

O desafio é grande para os jovens, já que Nenê se consolidou como uma das principais peças do time, junto com Diego Souza e Everton. Nenê é o único jogador a ter entrado em campo todos os 17 jogos sob o comando de Aguirre no São Paulo, titular em 15.

Lucas Fernandes já teve mais chances com Aguirre na temporada. A favor dele para o duelo desta noite, está a versatilidade no ataque, onde já atuou pela esquerda e pela direita. A ausência de Marcos Guilherme, fora do clube, também pode abrir um espaço na frente para Lucas.

Já Shaylon acertou uma bomba de fora da área no empate com o Bahia e tem em seu potencial ofensivo o maior ponto positivo para ter uma chance como titular.

Além de Nenê e Marcos Guilherme, Aguirre não terá Bruno Alves, também suspenso, Hudson, lesionado, e Valdivia, que não jogará por um veto contratual de seu empréstimo para o São Paulo. Ele só poderia jogar por sua equipe de origem se o clube tricolor pagasse uma multa - e não foi relacionado.