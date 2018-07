Garotos do Corinthians buscam primeiro título como titulares

Com um elenco recheado de jovens jogadores, o Corinthians tem um motivo a mais para conquistar o título paulista diante da Ponte. Alguns garotos ainda não sentiram o gosto de levantar uma taça no profissional. Outros já foram campeões, mas participação efetiva na equipe. É o caso, por exemplo, de Maycon, que busca sua primeira taça, e Guilherme Arana, que fez parte do time campeão brasileiro de 2015, mas jogou pouco. Neste ano, ele é um dos destaques do Corinthians. “Seria nosso primeiro título e uma forma de consolidar o trabalho que está sendo feito”, diz Maycon.

A Ponte também sonha com sua primeira conquista na história. Por isso, Arana acredita que a missão se torna ainda mais difícil. “Já vimos alguns vídeos do rival e sabemos o que vamos enfrentar. Vai ser um título importante, mas nós não teremos vida fácil”.

Maycon também vive momento especial fora do campo. Na quinta-feira, nasceu Asafe, seu filho com Lyara, irmã do zagueiro Lyanco, ex-São Paulo. O corintiano acompanhou o parto e depois foi para o treinamento no CT Joaquim Grava. Carille comandou um trabalho tático e repetiu a formação dos últimos jogos.

O próprio treinador também busca sua primeira conquista no comando de um time de futebol. Carille tem grandes títulos como auxiliar técnico de Tite. Dentre outros, ele fazia parte da comissão técnica que conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, em 2012, e o Brasileiro de 2015.