Arana e Malcom admitem ansiedade por primeiro título

Líder disparado e cada vez mais próximo do título do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive dias de expectativa. Com oito pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético-MG, com 18 em disputa, a proximidade do troféu deixa todos os jogadores bastante ansiosos. Principalmente dois dos mais jovens do elenco, Guilherme Arana e Malcom, que podem faturar a primeira conquista como profissional.

"Ficamos ansiosos porque temos a oportunidade de ser campeão brasileiro aos 18 anos. Os mais experientes, como Renato Augusto, Gil e Danilo, nos ajudam a manter o foco", admitiu Malcom. "Temos de trabalhar forte. Aí os frutos vêm. Estamos ansiosos, sim, mas temos de ter os pezinhos no chão", comentou Arana.

Tanto o lateral quanto o atacante têm 18 anos e se tornaram peças fundamentais na equipe titular ao longo do campeonato. Malcom se firmou na equipe e venceu a concorrência de outros homens de frente. Já Arana aproveitou a lesão de Uendel para conquistar a confiança de Tite.

No domingo, diante do Atlético-MG, no Independência, eles farão aquele que provavelmente será o jogo mais importante de suas curtas carreiras como profissionais até o momento, e sabem da responsabilidade.

"É jogo grande, que decide o campeonato. Só que estamos bem treinados. Não temos de temer. É entrar no domingo e fazer um bom jogo", disse o lateral. "É um jogo normal, de três pontos, como sempre tem no Brasileirão. Vale muito para a gente, é claro, e a gente sabe que isso nos incentiva mais. Sabemos que dará tudo certo se mantivermos o padrão dos últimos jogos", completou o atacante.