Garotos do Fluminense perdem para o Resende na estreia do Campeonato Carioca

Um Fluminense repleto de garotos pecou pela falta de experiência e acabou derrotado pelo Resende, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, no Maracanã, na rodada de abertura do Campeonato Carioca. Apesar do resultado negativo, o técnico Roger Machado, que viu o jogo das tribunas do estádio, deve ter gostado da atuação de vários jovens talentos do time tricolor, que poderão ser utilizados na temporada.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com o Fluminense tendo o controle do jogo e as melhores ações. Apesar disso, o Resende não se acovardou e conseguiu levar perigo à meta defendida por Pedro Rangel em pelo menos três oportunidades com o atacante Nunes.

O destaque da 'molecada' do Fluminense nos primeiros 45 minutos foi Gabriel Teixeira, articulador de belas jogadas e o comandante do time, mostrando que tem talento para brigar por uma vaga até mesmo no retorno dos titulares. Se não fosse uma grande defesa do goleiro Jefferson, o meia teria deixado sua marca na primeira metade do jogo.

O bom desempenho do time das Laranjeiras só não transformado em gols por dois motivos: a falta de um pouco mais de capricho nas finalizações e dois erros da arbitragem. No primeiro, os oito minutos, Gabriel Teixeira lançou Miguel, que foi derrubado pelo goleiro Jefferson. O juiz nada marcou.

O segundo lance polêmico foi aos 16 minutos, quando Miguel cobrou falta e Caio Vinícius marcou de cabeça. O bandeirinha chegou a correr para o meio de campo, mas, erroneamente, retornou e anulou o lance.

Apesar de diminuir um pouco o ritmo no tempo final, o Fluminense ainda foi melhor. André acertou o travessão no primeiro minuto e Gabriel Teixeira seguiu bem na partida. Já o Resende jogou por umabola e quase teve sucesso aos 24 minutos, quando Jefferson Ruan por pouco não marcou, após belo 'drible da vaca' em Frazan.

Com o casaco visível dos garotos, Ailton Ferraz fez algumas mudanças. Colocar Artur, de apenas 16 anos, e Alexandre Jesus, aos 32 minutos. No minuto seguinte saiu o gol do Fluminense, após cruzamento de Raí e gol de Alexandre Jesus.

Mas não deu tempo de festejar. O Resende descontou na mesma moeda. Kaique entrou no jogo aos 35 e aos 38 empatou, em sua primeira jogada na partida.

Daí até o final, os dois times se revezaram nas oportunidades desperdiçadas, mas ainda havia tempo para o gol da vitória do Resende. Aos 53 minutos, João Felipe e Nunes armaram para Jefferson Ruan driblar Frazan e garantir a vitória.

FICHA TÉCNICA

RESENDE 2 X 1 FLUMINENSE

RESENDE - Jefferson; Thiago Ryan, Dão (Marcão), Eduardo Grasson e Alex Barros; Derli, Paulo Victor (Jonathan), Guioto (Jefferson Ruan) e Mateus Bastos (João Felipe); Matheuzinho (Kaique) e Nunes. Técnico: Sandro Sargentim.

FLUMINENSE - Pedro Rangel; Daniel, Luan, Frazan e Raí; André (Wallace), Caio (Nascimento), Miguel (Kayky) e Gabriel Teixeira (Arthur); Samuel (Alexandre Jesus) e John Kennedy. TÉCNICO - Aílton Ferraz.

GOLS - Alexandre Jesus aos 33, Kaique aos 38 e Jefferson Ruan aos 53 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Grasson, João Felipe, Derli e Daniel.

RENDA E PÚBLICO - jogo disputado sem público.

LOCAL - Maracanã.