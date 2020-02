Garotos do Inter comemoram vitória e deixam dúvidas na cabeça de Eduardo Coudet

Poupando titulares para a Copa Libertadores, os reservas do Internacional deram conta do recado neste sábado e bateram o Novo Hamburgo por 2 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho. Autores dos gols colorados, Heitor e Marcos Guilherme ficaram felizes por colocarem mais dúvidas na cabeça do técnico argentino Eduardo Coudet.

"Todo mundo está pronto. O Coudet sempre fala que todos do grupo são importantes e hoje (sábado) mostramos que podemos render. Na Libertadores, se for necessário, também estaremos à disposição do treinador para ajudar nosso grupo", afirmou Marcos Guilherme.

O meia também analisou as condições adversas que a equipe teve de enfrentar. Debaixo de forte chuva, o Internacional teve problemas para tocar a bola no gramado do estádio Beira-Rio e venceu graças a chutes de fora da área. "Vocês viram a dificuldade, estava extremamente complicado tocar a bola. E isso prejudica ainda mais a nossa equipe, que é um time de toque. Mas superamos mais essa dificuldade para trazer a vitória", analisou.

Autor do gol de abertura do placar, Heitor se emocionou e comemorou o momento que vai ficar guardado em sua memória. "Nem sei o que passou pela minha cabeça, acho que foi um filme de minha trajetória até aqui. É um momento muito emocionante, ainda mais porque minha mãe está na arquibancada. Fico feliz de ter ajudado meus companheiros", festejou.