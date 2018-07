Garotos do Palmeiras ganham espaço em meio à crise do time

ARARAQUARA - [ vitória diante do Bahia serviu para dar um novo alento ao time do Palmeiras e também comprovar que apesar do momento conturbado da equipe, que ainda luta para sair da zona de rebaixamento, alguns jogadores estão aproveitando a situação para cavar seu espaço. O curioso é que quem deveria mais sentir a pressão pelos resultados ruins é que está demonstrando mais personalidade, casos dos jovens João Denoni e Patrick Vieira.

Embora estejam já há alguns meses na equipe, os dois passaram a ter mais oportunidades com o técnico Gilson Kleina. Felipão via qualidade em ambos, mas achava cedo dar-lhes mais oportunidades. Mais do que apostar, Kleina decidiu escalar os dois por necessidade. Entre os volantes e meias, é comum ver atletas machucados ou suspensos, além de alguns jogadores não estarem vivendo boa fase, como Márcio Araújo e Daniel Carvalho.

Durante os treinamentos, Patrick Vieira e João Denoni têm mostrado uma obediência tática exemplar. Repetida durante as partidas, eles cativaram o treinador. Não foi à toa que Kleina escalou os dois como titulares diante do Bahia, mesmo tendo outras opções para sair jogando.

Patrick Vieira foi promovido no meio do ano passado e em dezembro sofreu uma luxação no ombro esquerdo que o fez perder a pré-temporada e se ausentar da equipe por quase quatro meses. Ele tem três jogos pelo time profissional, sendo dois como titular, mas diante do Bahia foi o primeiro sem que os titulares tivessem sido poupados.

Já Denoni chegou a treinar com o time principal, voltou para a equipe B e, no início do ano, foi efetivado. Ele fez até agora oito partidas com os profissionais, todas pelo Brasileiro. Mesmo com tão pouca experiência, a atitude dos dois em campo tem surpreendido diretoria e comissão técnica. Diante do Bahia, por exemplo, mesmo com a pressão pela vitória e por jogar fora de casa, Patrick foi para cima dos adversários e não teve medo de atacar. Da mesma forma, Denoni foi eficiente na marcação, mesmo diante do Náutico, quando a equipe perdeu o jogo.

Mas no clube ninguém enche demais a bola dos garotos. A esperança é que o tempo mostre que realmente não são apenas duas promessas, mas sim novos talentos revelados pelo clube.