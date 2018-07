Garotos Sub-17 do Brasil vacilam e perdem a chance de ganhar o penta

A seleção brasileira vencia o jogo até os 46 minutos do segundo tempo, quando viu Sanabria empatar com um chute que desviou no lateral-direito Jeferson e enganou o goleiro Marcos. O personagem principal da partida foi Kenedy, do Fluminense. O atacante anotou os dois gols do Brasil, mas perdeu uma chance sem goleiro no segundo tempo, jogada que poderia ter decidido a partida. Além disso, ele errou no lance que originou o gol de empate.

O Brasil percebeu logo aos 18 minutos do primeiro tempo que sua missão não seria fácil. Rolón abriu o placar para o Paraguai. Kenedy empatou aos 32, de cabeça, após cruzamento de Matheus, e virou aos 33 do segundo tempo, com nova cabeçada – o passe foi de Alisson. Com Gallo na arquibancada – o treinador foi expulso –, a seleção levou o empate e não conseguiu conquistar o pentacampeonato sul-americano.