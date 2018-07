Garotos voltam a marcar e Fluminense passa pelo Bonscucesso

O técnico Cristóvão Borges parece ter encontrado a formação ideal para a equipe. Com destaque para os jovens Gerson e Kenedy, que novamente deixaram suas marcas - cada um fez um gol. Gerson, especialmente, ditou o ritmo do meio-campo, deixou os companheiros de cara para o gol e ainda arriscou bons chutes.

Com uma postura agressiva, pressionando no campo de ataque, o time tricolor precisou de apenas 15 minutos marcar três vezes e afundar o adversário. Quem abriu o placar foi Gerson, com um chutaço de fora da área. Depois foi a vez de Kenedy se aproveitar da falta de atenção da defesa para recuperar a bola e bater no canto para ampliar o resultado. Em seguida, após cobrança de escanteio, Edson se antecipou aos zagueiros e cabeceou para dentro do gol.

O ritmo da partida baixou após os três gols. Para não tomar mais, o Bonsucesso recuou e, quando tinha o domínio da bola, tentava trocar passes e acalmar o jogo. Após o intervalo, o Bonsucesso passou a buscar mais o ataque, porém, abusava da correria e da desorganização, se tornando presa fácil para a defesa tricolor.

Cristóvão aproveitou para testar peças do banco, como o atacante Walter e o zagueiro Gum, que estava desde o ano passado sem jogar por causa de contusão. No fim, parecendo satisfeito com o placar, o time das Laranjeiras chegou a criar boas oportunidades, como uma finalização na trave de Vinícius, e uma tentativa de cobertura de Wellington Silva, mas o resultado não saiu de 3 a 0.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 3 X 0 BONSUCESSO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Victor Oliveira (Vinícius), Marlon e Giovanni (Gum); Edson, Jean, Gerson e Wagner; Fred e Kenedy (Walter). Técnico: Cristóvão Borges.

BONSUCESSO - Preto; Ivan, Jadson, Elton e Cristiano; Marquinhos, Julinho (Clodoaldo) Fernando e Geovani (Robertinho); Matheus (Miguel) e Denilson. Técnico: Marcelo Salles.

GOLS - Gerson, aos 4, Kenedy, aos 9, e Edson, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas de Jesus.

CARTÕES AMARELOS - Edson, Jean, Gerson, Gum, Fred (Fluminense); Ivan, Cristiano, Marquinhos (Bonsucesso).

CARTÕES VERMELHOS - Denílson (Bonsucesso).

PÚBLICO - 4.297 pagantes (4.899 no total)

RENDA - R$ 93.040,00.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.