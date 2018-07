Garrafa pet vale ingresso para jogo entre Paulista e Botafogo

JUNDIAÍ - O Paulista tem média de 1.036 torcedores pagantes nos jogos que fez até aqui contra times considerados pequenos no Estádio Jayme Cintra neste Campeonato Estadual. Mas na partida de hoje contra o Botafogo, às 18h30, seu público deverá ser bem maior do que esta média. Nesta rodada, o clube de Jundiaí é o beneficiado pelo projeto Futebol Sustentável. Na iniciativa, o torcedor troca duas garrafas pet por um ingresso.

Hoje, até 3 mil pessoas poderão entrar no estádio com bilhetes obtidos por meio da promoção. O projeto teve início na rodada passada do Paulistão e largou bem. Na partida entre União Barbarense e Bragantino, realizada numa noite de sexta-feira em Santa Bárbara do Oeste, do público de 4.826 registrado no borderô, 4.400 torcedores entraram graças às garrafas pet.

O presidente da FPF, Marco Polo del Nero, diz que o projeto pegou carona na onda de sustentabilidade existente na sociedade e está em uma "fase de laboratório". "Queremos fazer o torcedor ir ao estádio, principalmente em jogos entre clubes de menor torcida", explica. "A ideia era juntar futebol e sustentabilidade e optamos pelas garrafas pet porque elas sujam ruas, rios, parques e com isso parte delas terá outra destinação."

O destino são cooperativas de reciclagem nas cidades onde ocorrem os jogos, de acordo com o empresário do ramo marketing Edvaldo Ferraz, encarregado pela FPF de coordenar o projeto. "E também é uma forma de ajudar financeiramente os clubes que têm receita menor", afirma.

Ele se refere ao fato de cada ingresso trocado acrescentar R$ 10 na renda. Com isso, a arrecadação é maior e, após deduzidas as despesas, o clube pode receber cota bem melhor do que se não houvesse promoção.

O Barbarense, por exemplo, que tinha média de 1.783 pagantes antes da promoção (com ela subiu para 2.546), levou para casa R$ 22.738,43 do jogo com o Bragantino. Na partida contra o Botafogo, que só teve 934 pagantes, a cota do clube foi de R$ 5.358,44. No Paulistão, a renda é do mandante.

O Paulista também deve levar algum para casa esta noite, ao contrário do que aconteceu na partida com o Atlético Sorocaba, a última que fez no Jayme Cintra. Naquela ocasião, o clube ainda teve de pagar R$ 2.520,13 por ter jogado.

A FPF decidiu fazer a promoção Futebol Sustentável nas sete últimas rodadas da primeira fase e para os sete clubes de menor renda, segundo o coordenador Ferraz. Assim, as próximas rodadas serão beneficiados Atlético Sorocaba (dia 20, contra o Mogi Mirim), Mogi Mirim (24, contra o Mirassol), Oeste (28, contra o Guarani), São Caetano (31, contra o Mogi Mirim) e Penapolense (7 de abril, contra o Guarani).

Nas fases seguintes do Paulista não haverá promoção. "Jogos decisivos, de grande contra pequeno e clássico atraem bom público", justifica Del Nero. Já Ferraz acha possível estender a iniciativa para outras divisões do Estadual e ampliá-la na Série A1 em 2014.