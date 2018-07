Garrafada no bandeira é relatada na súmula e Corinthians pode ser punido

SÃO PAULO - Depois de apontar impedimento de Emerson Sheik (de forma correta) em gol do Corinthians marcado por Alexandre Pato, o bandeirinha Bruno Salgado Rizo foi atingido na cabeça por uma garrafa de água, atirada por um torcedor que se localizava entre os corinthianos no Estádio Morenão, em Campo Grande, para onde a Portuguesa resolveu levar a partida. O lance, que aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo, foi relatado na súmula da goleada sofrida pela equipe de Parque São Jorge 4 a 0 contra a Portuguesa, pelo Campeonato Brasileiro. E deverá causar punição aos clubes.

Na súmula eletrônica apresentada no site oficial da CBF, o árbitro da partida fez as seguintes anotações: "Aos 8 minutos do 2º tempo, foi atirado uma garrafa plástica de água contendo líquido em seu interior, atingindo a cabeça do Árbitro Assistente nº 2, Sr. Bruno Salgado Rizo. A mesma foi atirada do local onde se encontrava a torcida do S.C.Corinthians Paulista. Informo que o Assistente não necessitou de atendimento médico". O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai fazer a solicitação das imagens para julgar tanto o Corinthians quanto a Portuguesa, o time mandante, baseado no artigo 213 do Código Desportivo, que trata de deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens ou invasão do campo. Como o mando de campo era da Lusa, a equipe também poderá sofrer punições.

Em entrevista ao Portal Estadão, por telefone, o procurador-geral do STJD, Paulo Schmidt, explica que ainda não dá para se ter uma prévia do julgamento. "As imagens vão ser solicitadas durante a semana e ambos os clubes podem pagar uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda de campo de um a dois jogos", explica. Apesar de os clubes poderem ser autuados, Paulo Schmidt diz que "a Portuguesa pode ser absolvida", mesmo enfatizando ser muito cedo para maiores prognósticos.

Por causa do mau comportamento de sua torcida, o Corinthians já perdeu dois mandos de campo neste Campeonato Brasileiro. Após a briga com torcedores do Vasco, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a equipe paulista terá de jogar contra Bahia e Atlético-PR no Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim. Além das punições no Brasileirão, o Corinthians também cumprirá suspensão na Copa do Brasil, depois que torcedores do time usaram sinalizadores em partida contra o Luverdense, fora de casa, na derrota por 1 a 0.