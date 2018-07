Garrafas PET valem ingressos na decisão da Lusa na Série C

Os torcedores da Portuguesa vão poder trocar duas garrafas PET por um ingresso para o jogo decisivo contra o Vila Nova, sábado, no Canindé, pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida vale uma vaga na Série B 2016. A Lusa precisa vencer por dois gols de diferença para conseguir a classificação – no jogo de ida, derrota por 1 a 0.

A ação faz parte do projeto Futebol Sustentável, parceria entre o clube e a Federação Paulista de Futebol. A troca é feita na secretaria do clube até a sexta-feira (16). Duas garrafas pet, de qualquer tamanho, valem um ingresso de arquibancada.

É a primeira vez que um clube da capital participa da iniciativa, que já havia sido realizada no interior do Estado. Para a Portuguesa, o apoio da torcida será fundamental para tentar reverter o resultado do jogo de ida. “Nossa torcida tem sido muito generosa. Agora, com essa campanha, tenho certeza que teremos um ambiente favorável e positivo refletido em campo na busca pela vitória”, afirmou o técnico Estevan Soares.

Para quem não puder fazer a troca das garrafas pet, as bilheterias do Canindé já estão vendendo ingressos. O valor da arquibancada foi reduzido para R$ 10,00. Nas cadeiras, o bilhete custa R$ 40,00; nas tribunas, a entrada é de R$ 60,00.