Gary Speed é o novo técnico do País de Gales

O ex-jogador Gary Speed foi apresentado nesta terça-feira como novo treinador do País de Gales. Ele chega para substituir John Toshack, que se demitiu no início de setembro após derrota por 1 a 0 para Montenegro, na primeira rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2012.

Antes de aceitar o convite, Speed teve apenas quatro meses de experiência como treinador, no Sheffield United. "É muito difícil recusar um convite quando seu país te chama. Me sinto muito orgulhoso de ter sido chamado para treinar a seleção do País de Gales", declarou o técnico de 41 anos.

Ex-capitão da seleção, pela qual atuou 95 vezes como jogador, o treinador terá a missão de levar a equipe para a Eurocopa de 2012. E para isto, contará com o lateral Gareth Bale, que tem feito grandes partidas pelo Tottenham e se tornou um dos grandes nomes da temporada no futebol europeu.

A tarefa, no entanto, não será fácil. País de Gales, que é apenas a 111ª colocada no ranking da Fifa, está na última colocação do Grupo G das Eliminatórias. O próximo confronto será diante da Inglaterra, no dia 26 de março, em Cardiff.