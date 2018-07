Gascoigne é internado novamente após ser encontrado bêbado

Considerado um dos principais jogadores da história da Inglaterra, Paul Gascoigne se envolveu mais uma vez em problemas por conta de sua dependência com o alcoolismo. De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, o ex-meia foi internado após ser encontrado por paramédicos no seu apartamento em Sandbanks, península localizada no litoral sul do país europeu com uma garrafa de gim na mão.

De acordo com amigos ouvidos pelo periódico, Gascoigne estava tenso por causa de ordem de despejo, após vizinhos reclamarem do excessivo barulho na casa do ex-jogador. "O dono do imóvel havia lhe dado dez dias para sair do apartamento. Obviamente as coisas se tornaram difíceis e ele voltou a beber". Ainda nesta semana, o ex-jogador havia sido encontrado em uma loja de conveniências mal conseguindo ficar em pé.

Atualmente com 47 anos, Paul Gascoigne tem histórico de confusões por causa da bebida. Desde a época em que ainda atuava, o meia, que teve passagens de sucesso por Newcastle, Tottenham e Lazio, além da seleção inglesa, já admitia o seu vício. Após encerrar a carreira em definitivo em 2006, o número de brigas, discussões e agressões aumentaram devido as diversas crises do inglês.