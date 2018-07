Gascoigne pode ser preso por dirigir alcoolizado

Paul Gascoigne pode receber uma pena de prisão depois de admitir ter dirigido embriagado. O ex-jogador da seleção inglesa se declarou culpado em uma audiência realizada nesta quarta-feira em um tribunal de Newcastle. No dia 8 de outubro, ele foi flagrado dirigindo com uma quantidade quatro vezes superior ao limite permitido de álcool no sangue.

O juiz distrital Stephen Erl disse que todas as opções "até incluindo uma pena de prisão" estão abertas. Erl explicou nesta quarta-feira que Gascoigne será sentenciado no dia 11 de novembro.

Uma das estrelas da Copa do Mundo de 1990, Gascoigne tem sofrido com problemas de álcool e de saúde desde que abandonou o futebol em 2005. O inglês, de 43 anos, ficou em estado grave após um acidente de carro em junho.