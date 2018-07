Gascoigne será julgado por agressão e desordem

STEVENAGE, INGLATERRA - O ex-jogador Paul Gascoigne enfrenta mais um problema fora dos campos. Neste domingo, foi confirmado que ele será julgado por agressão, desordem e embriaguez após ser formalmente acusado pela promotoria da polícia britânica de transportes em razão de um incidente em uma estação ferroviária.

Gascoigne, que luta contra o alcoolismo, foi preso pela polícia britânica de transportes na estação ferroviária de Stevenage no dia 4 de julho. Baljit Ubhey, que trabalha para o Ministério Público, confirmou que o ex-jogador está sendo processado pelos três delitos e terá que comparecer perante um tribunal em 5 de agosto.

Figura polêmica dentro e fora de campo, Gascoigne já teve vários problemas por causa do consumo de álcool e inclusive já tentou realizar tratamento contra o alcoolismo. Um dos jogadores mais talentosos da sua geração, ele liderou a Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo de 1990 e jogou por Tottenham, Lazio e Rangers, entre outros clubes durante a sua carreira.