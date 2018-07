Gasquet, Fognini e Verdasco avançam às semifinais do Torneio de Bastad

Três dos tenistas mais experientes da chave do Torneio de Bastad, o italiano Fabio Fognini, o francês Richard Gasquet e o espanhol Fernando Verdasco venceram seus jogos nesta sexta-feira e avançaram às semifinais da competição sueca, de nível ATP 250, disputada no saibro.

Fognini, terceiro cabeça de chave, superou o argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O número 15 do mundo faturou cinco quebras de saque ao longo da partida - sofreu apenas duas - e garantiu a vitória após 1h21min.

No sábado, ele enfrentará Verdasco, numa reedição de uma das semifinais do Rio Open deste ano. O tenista da Espanha, ex-Top 10, avançou na chave ao superar nesta sexta o compatriota Pablo Carreño Busta, segundo cabeça de chave da competição, por 6/4 e 6/2.

Será o sétimo confronto entre Fognini e Verdasco no circuito profissional. O espanhol, 33º do ranking, leva vantagem, com quatro vitórias, contra duas do italiano. O último triunfo de Verdasco aconteceu no saibro do Rio, em fevereiro, quando avançou à final - foi batido pelo argentino Diego Schwartzman.

Em Bastad, Schwartzman era o cabeça de chave número 1. Mas não passou da estreia. Foi eliminado pelo italiano Simone Bolelli, que veio a cair nesta sexta diante do suíço Henri Laaksonen por 3/6, 6/2 e 6/4.

Na outra semifinal da competição sueca, Laaksonen vai duelar com o experiente francês Richard Gasquet, quarto cabeça de chave. Num duelo de gerações, ele bateu nesta sexta o norueguês Casper Ruud por 7/6 (7/4) e 6/2. Gasquet tem 32 anos e é o atual 29º do ranking, enquanto Ruud tem 19 anos e ocupa o 147º posto da lista da ATP.