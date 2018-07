Gatito alerta Botafogo para jogo contra o Atlético Nacional: 'Time muito forte'

Após garantir vaga na decisão da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o Botafogo agora vira a chave e se concentra para enfrentar o Atlético Nacional, nesta quinta-feira, em Medellín, pela segunda rodada da Libertadores. Para o goleiro Gatito Fernández, o clube alvinegro precisa ter atenção com o adversário colombiano.

"A dificuldade será grande. É um time muito forte, o melhor do ranking no momento. Enfrentamos grandes times e campeões da Libertadores também. Temos que entrar pensando em ganhar os três pontos", disse.

Em sua estreia no torneio continental, o Botafogo superou o Estudiantes por 2 a 1. O resultado levou a equipe aos três pontos, dividindo a liderança do Grupo 1 com o Barcelona de Guayaquil (Equador). Um novo triunfo pode deixar os cariocas em boa situação na tabela.

"Nós encaramos todos os jogos como uma final, tanto em casa quanto fora. Claro que com uma vitória você pode fazer uma cera, ou algo do tipo. Se ficar esperando, é mais difícil", avaliou o goleiro.

Visando o duelo, os atletas botafoguenses se reapresentaram em campo anexo ao Engenhão nesta segunda-feira. Como diante do Fluminense Jair Ventura optou por um time misto, alguns nomes considerados titulares, como Pimpão, Roger e Bruno Silva apareceram no gramado para a atividade desta segunda-feira. Por outro lado, Leandrinho, Airton e Montillo não subiram para campo e preocupam a comissão técnica.